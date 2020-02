LIVE Sci alpino, Prova Discesa Rosa Khutor 2020 in DIRETTA: gara cancellata! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CANCELLATA LA Discesa DI Rosa Khutor A CAUSA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEO CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA Discesa DI GARMISCH DALLE 11.30 (SABATO 1° FEBBRAIO) 07.10 La Discesa libera femminile di Rosa Khutor è stata cancellata per avverse condizioni meteo. Oggi non si scenderà in pista! Al momento rimane confermato il superG di domani. LA START-LIST DELLA Prova DI Discesa La cancellazione di ieri – La preview del fine settimana di Rosa Khutor Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Prova della Discesa di Rosa Khutor. Dalle ore 8.00 italiane prenderà il via l’unico allenamento in vista della Discesa che prenderà il via alle ore 10.30. Si annuncia una tappa di Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 quanto mai complicata, viste le condizioni meteo che hanno reso necessarie le cancellazioni di tutte le prove previste ... oasport

