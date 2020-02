LIVE Busto Arsizio-Monza 2-0 , Semifinale Coppa Italia volley in DIRETTA: bustocche ad un set dalla finale con Conegliano! (Di sabato 1 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazioni semifinali 1-1 Mani-out di Plummer da posto quattro. 1-0 Si riparte con un errore al servizio di Orthmann. 25-21 Murone di Washington su Ortolani. Le Farfalle volano sul 2 a 0! 24-21 Out la battuta di Bovincini, entrata apposta per questo fondamentale. 23-21 Gran muro di Plummer su Lowe, attenzione perchè non è finita. Arriva il time-out di Lavarini. 23-20 Pipe prepotente di Orthmann. 23-19 Confermata la scelta arbitrale. 23-19 Prova un pallonetto Plummer, ma la palla è fuori. Chiede un challenge Parisi. 22-19 Gran bordata di Lowe da posto due, va però menzionata la ricezione perfetta di Leonardi. 21-19 Invasione confermata, si può procedere. 21-19 Invasione a rete di Gennari, Lavarini chiede un challenge. 21-18 Super difesa di Parrocchiale, poi Plummer sciupa tutto in attacco. 20-18 Passa in mezzo al muro Ortolani, che ... oasport

