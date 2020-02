Le uscite del mese di febbraio - articolo (Di sabato 1 febbraio 2020) E se un mese di sostanziale calma piatta potesse accogliere un progetto in grado di rivoluzionare l'intera industria? febbraio non si rivela l'eccezione alla regola storica di un periodo decisamente avaro di grandi uscite anche se i fan di particolari generi e i più attenti alle produzioni medio/piccole potrebbero regalarsi più di qualche soddisfazione.I fan delle due ruote devono indubbiamente tenere d'occhio Monster Energy Supercross 3 - The Official Videogame, quelli del picchiaduro hanno dalla loro One Punch Man: A Hero Nobody Knows e poi c'è il ritorno in grande stile di Yakuza 5, Vanquish e Bayonetta o l'avventura italiana che si ispira a What Remains of Edith Finch e Gone Home, The Suicide of Rachel Foster. Ma come anticipato in apertura tra porting e remaster/remake di varia natura, questo è il mese di un titolo che potrebbe essere molto più di un videogioco.Ampliando a ... eurogamer

uscite TimVision Febbraio 2020 : Brave Ragazze - Power - Spartacus e La Teoria del tutto : Uscite TimVision Febbraio 2020 – Novità tra film, serie tv e cartoni animati Uscite TimVision – Un mese con poche novità di rilievo per la piattaforma di streaming TimVision . Tra le prime visioni si segnala Brave Ragazze distribuito da Vision e che sarà in parallelo su Sky. Diretto da Michaela Andreozzi Brave Ragazze è una commedia al femminile ambientata negli anni ’80 a Gaeta quando 4 amiche decidono di rapinare banche per ...

Netflix - tutte le uscite del mese di febbraio 2020 : Netflix , la piattaforma di contenuti on demand, ha messo a disposizione tutte le nuove uscite in catalogo per il mese di febbraio 2020 . Dalla seconda stagione di "Altered Carbon" alla quinta di "Better Call Saul" all'esordio di "Locke & Key". Tra i film d'animazione, spiccano quelli dello Studio Ghibli, come "Porco Rosso". Tra i film originali, "P.S. Ti amo ancora". E tra i grandi classici: "Elizabethtown" e "Guardia del corpo".Continua a ...

Pre-order Amazon vinili : le nuove uscite del 2020 : Sull’e-commerce Amazon puoi trovare tantissimi album in arrivo disponibili in pr-order. Tra le prossime uscite del 2020 ci sono raccolte, registrazioni di concerti dal vivo e dischi inediti, come quelli di J-Ax, dei Tame Impala e di Louis Tomlinson, ex cantante degli One Direction. Ecco quali sono i vinili in uscita nel 2020 e come prenotarli in anticipo su Amazon . Come funziona il pre-ordine su Amazon ? Amazon mette a disposizione degli ...

Album più attesi del 2020 : titoli - artisti e calendario uscite : Album più attesi del 2020 : titoli , artisti e calendario uscite Il secondo decennio degli anni Duemila è iniziato da pochi giorni e i riflettori degli appassionati di musica sono puntati sui prossimi Album in uscita. Vediamo quali sono i dieci dischi più attesi del 2020 . Il ritorno delle punk star Green Day A distanza di quattro anni da Revolution Radio, tornano le punk star Green Day con Father Of All… Un Album compatto, aggressivo e ...

Conte parla delle le fuori uscite del Movimento 5 Stelle : “Non avranno ripercussioni sul governo” : “Le notizie che riguardano alcuni parla mentari non avranno alcuna ripercussione né sulla tenuta né sul cronoprogramma del governo”, ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Corriere della Sera in merito alle espulsioni che, una dietro l’altra, stanno avvenendo all’interno del Movimento 5 Stelle e che sembrano preparare il terreno per una possibile implosione pentastellata. Conte però è fiducioso e ...

Le uscite del mese di gennaio - articolo : Il 2020 sarà l'annata che ci vedrà salutare definitivamente PS4 e Xbox One per accogliere sul mercato la (o le?) nuove piattaforme di Sony e Microsoft. E mentre Nintendo continuerà a correre la propria personalissima gara fatta dei grandissimi numeri di Switch, l'intera industria si troverà di fronte a non poche sfide e a dei possibili cambiamenti che potrebbero indicare la via verso delle rivoluzioni o delle conferme.Al di là delle sfide ...

Film più attesi del 2020 - il calendario delle uscite nei cinema italiani : Che cosa ci dobbiamo aspettare da Film del 2020 ? Quali sono i titoli più attesi ? Dal 25° 007 allo stand-alone dedicato a Black Widow, da Tenet di Christopher Nolan a Top Gun 2 con Tom Cruise che dopo 34 anni ritorna nei panni di Maverick, da Ghostbusters: Legacy al blockbuster Marvel Eternals, agli italiani Tre piani di Nanni Moretti, Hammamet di Gianni Amelio e Freak Out di Gabriele Mainetti. Abbiamo selezionato 20 titoli attesi ssimi. Tolo Tolo ...

Netflix : Murder Mystery e Stranger Things 3 in testa alle uscite più popolari del 2019 : Murder Mystery , la terza stagione della serie tv Stranger Things e 6 underground svettano in testa alla classifica delle uscite più popolari di Netflix del 2019 . Netflix ha annunciato la classifica delle uscite più popolari del 2019 , in testa troviamo il film Murder Mystery seguito dalla serie tv Stranger Things 3. Netflix What We Watched 2019 - U.S. vede il film comico con Adam Sandler e Jennifer Aniston girato in parte in Italia tra le ...

10 fra le serie tv meno ri uscite del 2019 : Sappiamo bene che in questi anni escono numerosissime serie tv, anche grazie al boom delle piattaforme di streaming. Ma se questa epoca di grande produzione ci ha regalato in generale un’innalzamento del livello qualitativo e tanti spazi di sperimentazione e di coraggio, è anche vero che nel mucchio non mancano titoli non del tutto riusciti. Inevitabile, dunque, che alcune serie non siano uscite col buco e che alcune siano davvero da evitare, ...

Conte : "Non starò appeso. Ci sarà un rilancio del governo. Dalla Lega uscite mistificatorie" : Questa mattina il Corriere della Sera ha pubblicato un'intervista rilasciata dal Premier Giuseppe Conte il quale ha parlato con Monica Guerzoni del futuro del suo attuale governo che sta per compiere cento giorni. Ha ovviamente parlato anche del rapporto con i suoi attuali alleati e con gli ex ormai diventati nemici, ossia la Lega . Ha lanciato la sua idea sul futuro chiamandola "Agenda 2023".Gli è stato chiesto se andrà avanti nonostante i ...

Stanca delle uscite serali del marito - una moglie ha costruito un pub nel giardino di casa : Un marito con l’abitudine di bere un bicchiere dopo cena al locale del quartiere. Una moglie che voleva passare più tempo con il suo uomo. Succede a Newton Abbot, in Inghilterra, dove Jayne Tapper, infermiera 48enne, ha deciso di rimediare al problema costruendo un pub nel giardino di casa , nel tentativo di evitare che suo marito Paul Tapper, 53 anni, ogni sera raggiungesse i locali vicini. Come racconta il Daily Mail, ...

Le uscite del mese di dicembre - articolo : In questa generazione di uscite molto più scaglionate rispetto al passato, dicembre si è trasformato praticamente nell'unico mese in cui poter tirare davvero il fiato e per una volta tanto i trend storici dell'industria si riconfermano con un periodo di festività relativamente calmo.Fortunatamente anche i più affamati di novità avranno tra le mani alcune chicche da non sottovalutare tra Switch che riceve la consueta infornata di porting ...

Perché non riuscite a trovare i Nutella biscuits sugli scaffali del supermercato : I Nutella biscuits stanno andando a ruba. Il nuovo prodotto lanciato sul mercato da Ferrero ha conquistato i consumatori o almeno quelli che sono riusciti ad assaggiarli: trovarli nei supermercati non è semplice. Per i consumatori è partita una vera e propria caccia ai Nutella biscuits e l’amarezza degli sconfitti ha generato una domanda: perché è così difficile trovarli? È una strategia di ...

