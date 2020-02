L'assalto ai carabinieri: la furia di un bulgaro con una mazza di ferro (Di sabato 1 febbraio 2020) Sofia Dinolfo Si tratta di un cittadino bulgaro residente nel foggiano, ad un posto di controllo i carabinieri gli hanno contestato una sanzione amministrativa e lui, in tutta risposta, ha estratto una mazza di ferro dal portabagagli cercando di colpirli Fermato ad un posto di controllo dai carabinieri tollera ben poco le raccomandazioni che gli vengono impartite e, in tutta risposta, tenta di aggredirli con una mazza di ferro. Viene prontamente fermato e tratto in arresto dai carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale. Si tratta di un uomo di nazionalità bulgara, di 29 anni, ma residente a Cerignola, in provincia di Foggia. Il fatto è successo ieri nelle strade del foggiano durante un servizio di controllo del territorio eseguito di militari della sezione radiomobile. Nello specifico, gli uomini in divisa stavano eseguendo un servizio preventivo finalizzato al ... ilgiornale

