La Roma resta di Sass…uolo, Caputo si beve una squadra di Pellegrini con (Boga) lucidità. Finisce 4-2, le pagelle (Di sabato 1 febbraio 2020) Sassuolo-Roma – Sassuolo show nell’anticipo serale. Gli emiliani vendicano il 4-2 dell’andata ripagando la Roma con la stessa moneta. E dire che i giallorossi non erano partiti nemmeno malissimo. Poi una mezz’ora da film di Dario Argento. La squadra di Fonseca si addormenta e risveglia gli “zombie” del Sassuolo. L’armata di De Zerbi azzanna gli avversari, affamata come non mai. Caputo fa quello che vuole contro Mancini, lo manda al bar con una finta scolastica e fulmina Consigli. Passano meno di dieci minuti e i neroverdi raddoppiano con un’azione in stile Barcellona: Berardi in veste di direttore d’orchestra, imbucata per Toljan che serve in mezzo Caputo per la doppietta personale. Altri dieci minuti e Berardi si traveste nuovamente in rifinitore servendo Djuricic che batte Pau Lopez per la terza volta. Si chiude così il primo ... calcioweb.eu

