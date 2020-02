La rincorsa ai pazienti zero: "I contatti in cinque città" (Di sabato 1 febbraio 2020) Andrea Cuomo Virus in Italia da una coppia di cinesi: da Malpensa a Verona, Parma, Firenze e Roma. Controlli negli alberghi Sono i pazienti zero del Coronavirus in Italia. Cavie da laboratorio di una psicosi globale che ora è anche molto locale. Due anonimi cinesi, due turisti come quelli che vediamo sempre in comitiva come anatroccoli stanchi, sali e scendi dal pullman e poi di notte in alberghi che sanno di disinfettante, gente venuta in Italia a fare un piccolo grand tour tra le nostre bellezze. E che si è ritrovata a migliaia di chilometri da casa a esser l'avanguardia degli untori di ultimissima generazione. Ultimissima generazione anche se zerozero e zerouno, chiamiamoli così, sono una coppia di una certa età, hanno 67 anni lui e 66 anni lei. Erano arrivato in Italia giovedì scorso, atterrando a Malpensa, con il virus in incubazione come invisibile bagaglio a mano. ... ilgiornale

