Hyperloop potrebbe sbarcare in Italia: il treno a levitazione magnetica viaggerà a 1.200 Km/h (Di sabato 1 febbraio 2020) Hyperloop potrebbe arrivare in Italia: il treno superveloce a levitazione magnetica ideato da Elon Musk, fondatore di Testa e SpaceX, potrebbe sbarcare nel Bel Paese. Gabriele «Bibop» Gresta, fondatore e presidente della multinazionale ci crede e ha presentato mercoledì a Roma Hyperloop Italia, una nuova società che vuole realizzare nel Paese il treno che viaggia a 1.200 km orari. In Italia Gresta ha come obiettivo quello di realizzare Hyperloop lungo i binari ferroviari e lungo le autostrade, per tale ragione è in contatto con Anas, Fs, Ferrovie Nord, e sono già stati interessati i presidenti delle Regioni Puglia, Basilicata, Sicilia, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Tra i progetti allo studio sembrano esserci le linee Milano Stazione Cadorna-Malpensa Aeroporto in meno di 10 minuti, e Verona-Trieste in mezz’ora. Il nuovo treno sarebbe realizzato direttamente lungo i ... meteoweb.eu

