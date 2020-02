Herta Berlino, Piatek: «Voglio segnare tantissimi gol» (Di sabato 1 febbraio 2020) Krzysztof Piatek ha parlato dopo l’esordio fatto in Bundesliga con l’Herta Berlino contro lo Schalke. Le parole del polacco Krzysztof Piatek ha parlato al termine del match pareggiato contro lo Schalke. Il polacco è entrato al 62′, debuttando ufficialmente in Bundesliga e andando più volte vicino al gol. «Sono felice di aver potuto giocare così in fretta. Prima della partita ho detto a Jurgen Klinsmann che ero in forma e pronto. Pian piano miglioreremo. I gol? Ne Voglio segnare tanti, per aiutare la squadra». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

