Ginnastica, Lara Mori scalda la gamba per la Coppa del Mondo. Elisa Meneghini, bentornata in Serie A (Di sabato 1 febbraio 2020) Lara Mori ha scaldato la gamba al Mandela Forum di Firenze in vista della tappa di Coppa del Mondo che andrà in scena tra tre settimane a Melbourne. La prima prova di Serie A è servita alla toscana per capire il proprio stato di forma e per fare un punto della situazione in avvicinamento al cruciale appuntamento in Australia dove andrà a caccia di punti importanti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020: l’allieva di Stefania Bucci occupa la seconda posizione della classifica di specialità al corpo libero insieme a Vanessa Ferrari e proprio con l’altra azzurra ingaggerà una battaglia rovente per il pass a cinque cerchi. La 21enne è parsa in buone condizioni, ha portato una nuova coreografia al quadrato ottenendo 13.200 (5.6 il D Score), punteggio che può e deve migliorare in vista dell’uscita internazionale. Estremamente positivo anche l’esercizio alla ... oasport

