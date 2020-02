Gianna Nannini a Sanremo 2020 con La Differenza, il ritorno dopo un esordio turbolento e un duetto con Baglioni (Di sabato 1 febbraio 2020) In un Festival che ha deciso di non schierare grandi nomi internazionali, saranno i Big di casa nostra a tenere la scena sul fronte degli ospiti di Amadeus all'Ariston: ci sarà anche Gianna Nannini a Sanremo 2020, nella stessa serata, quella del venerdì, che vedrà sul palco il già annunciato Ghali. In piena promozione del suo ultimo album La Differenza, Gianna Nannini a Sanremo 2020 presenterà un brano dal disco di inediti rilasciato lo scorso novembre e un medley dei suoi più grandi successi. Il ritorno di Gianna Nannini al Festival di Sanremo Si tratta di un ritorno a stretto giro per la cantautrice all'Ariston, visto che era già stata ospite dell'edizione 2015 condotta da Carlo Conti: in quel caso, il suo debutto sul palco del Festival, cantò dal vivo L'Immensità e Sei nell'Anima, con una performance che fece molto discutere per le stonature ammesse dalla stessa Nannini ... optimaitalia

