Gennaio 2020: METEO ORRIBILE. Vie di USCITA ci sono (Di sabato 1 febbraio 2020) Gennaio si è chiuso con un METEO davvero anonimo e senza soddisfazioni d'inverno, non solo per il nostro paese, ma anche per quasi tutta Europa.Le anomalie termiche sono state impressionanti ed è mancato totalmente il gelo, esattamente come successo nell'infausto Gennaio 2007: ma com'è stato possibile un mese così particolare? Per capire perché il mese centrale dell'inverno ha avuto un METEO primaverile bisogna discutere un paio di concetti: il primo è il vortice polare molto compatto, un flusso di aria alle altissime latitudini che gira vorticosamente e che impedisce la discesa di qualsiasi avvezione fredda alle basse latitudini. Con questa configurazione il gelo rimane esclusiva dell'alta Scandinavia e dell'alta Russia.Il secondo motivo sta nella configurazione NAO positiva, cioè alte pressioni decisamente ingombranti sul nostro paese, ma anche su altri stati. Insomma, il ... meteogiornale

