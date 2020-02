Gazzetta: Gattuso ha convinto De Laurentiis che è pronto a riconfermarlo (Di sabato 1 febbraio 2020) Ci sono, secondo la Gazzetta dello Sport, gli indizi che Rino Gattuso sarà l’allenatore del Napoli anche per la prossima stagione. Il tecnico ha convinto sia nei suggerimenti attivi che ha saputo dare a Giuntoli durante il mercato, sia sul piano del lavoro con la squadra che ha saputo tirare su in tre settimane di lavoro Tutto sta funzionando sull’asse Giuntoli-Gattuso, tra ds e tecnico l’intesa è forte, così come con De Laurentiis che ha affidato loro la ricostruzione dell’organico. Il presidente è piacevolmente sorpreso dal lavoro che sta portando avanti il suo allenatore che ha dimostrato coraggio nell’accettare di sostituire il suo amico, Carlo Ancelotti Il presidente sembra pronto a rivedere la clausola inserita nel contratto di Rino per confermalo anche se non si qualificasse per la Champions A fine stagione scadrà l’accordo di Gattuso. Secondo il contratto, il rinnovo è ... ilnapolista

Gazzetta_it : #NapoliJuve La Juve si spegne a Napoli, colpo di #Zielinski e #Insigne - napolista : Gazzetta: #Gattuso ha convinto #DeLaurentiis che è pronto a riconfermarlo Il presidente sembra pronto a rivedere l… - napolista : Gazzetta: la rivoluzione del #Napoli ha assecondato il 4-3-3 di #Gattuso Sarà il campo a dare indicazioni su chi s… -