É morto il padre di Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace: aveva 94 anni (Di sabato 1 febbraio 2020) Grave lutto per Mimmo Lucano: nella giornata di venerdì 31 gennaio 2020 è morto il padre Roberto. Malato da tempo, il padre dell’ex sindaco di Riace si è spento all’età di novantaquattro anni dopo aver superato una grave crisi cardiaca tra agosto e settembre 2019. morto il padre di Mimmo Lucano A Riace era molto conosciuto poiché in passato aveva esercitato la professione di maestro elementare. Il piccolo paesino della Calabria era diventato noto alle cronache dopo l’inchiesta della Procura di Locri secondo cui il suo sistema di accoglienza e integrazione nascondesse della criminalità. Per questo Mimmo Lucano, che ne era primo cittadino, era stato esiliato e aveva passato undici mesi lontano dalla cittadina. In questo periodo era riuscito a vedere il padre soltanto di rado, tra cui in occasione delle elezioni amministrative del 26 maggio 2019. Ad agosto 2019 le sue ... notizie

