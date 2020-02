Clima, Coldiretti: “Natura in tilt con la finta primavera” (Di sabato 1 febbraio 2020) La finta primavera con caldo anomalo in uno dei periodi che dovrebbe essere fra i più freddi dell’anno sta facendo fiorire mandorle e mimose e anticipa il risveglio delle piante da frutto dalla Liguria alla Sicilia, dalla Puglia all’Abruzzo, dalla Sardegna all’Emilia fino in Piemonte. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti in relazione all’ondata di temperature sopra la media che sta investendo l’Italia dopo un mese di gennaio estremamente mite segnato anche da scarsa piovosità che ha favorito lo smog nelle città. Una anomalia dopo un 2019 che è stato in Italia il quarto anno più caldo dal 1800 con una temperatura superiore addirittura di 0,96 gradi rispetto alla media di riferimento dopo i record di 2014, 2015 e 2018 secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr. “La ‘finta primavera’ – sottolinea la Coldiretti in un comunicato – ha ingannato le ... meteoweb.eu

Corvonero75 : @Mr_Ozymandias @CriticaScient @D4rkh1gh Servizio al tg3 sulla manifestazione della coldiretti contro la cimice asoa… - AzzaroDesigner : Pil: Coldiretti, clima estremo provoca tagli all’agricoltura (-2,7%) @valoreitaliano - GenovaOn : Pil: Coldiretti, clima estremo provoca tagli all’agricoltura (-2,7%) -