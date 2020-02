Bologna Brescia 2-1: cronaca e tabellino (Di sabato 1 febbraio 2020) Allo Stadio Dall’Ara, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Brescia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live (Antonio Parrotto, inviato a Bologna) – Allo Stadio Renato Dall’Ara, Bologna e Brescia si sono affrontate nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. Vittoria al fotofinish per i rossoblù, in rimonta. Torregrossa su rigore ha sbloccato la gara, poi Orsolini ha trovato il pari, con un gol di destro. Brescia rintanato in difesa, il muro crolla all’89’: Bani, al quarto gol stagionale, con una zampata lancia il Bologna. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Bologna Brescia 2-1 MOVIOLA 3′ Occasione Schouten – Il mediano recupera palla sulla trequarti e calcia in porta, palla deviata, fuori di poco. 6′ Proteste rossoblù – Presunta trattenuta di Bisoli su Soriano. Doveri, ben ... calcionews24

