Abu Mazen: Anp rompe le relazioni con Israele e Usa (Di sabato 1 febbraio 2020) Il presidente palestinese Abu Mazen ha annunciato oggi la rottura di "tutte le relazioni", comprese quelle di sicurezza, con Israele e Stati Uniti. L'ha detto oggi, prima di una riunione della Lega araba che discuterà il progetto di pace proposto dal presidente Usa Donald Trump, che prevede l'annessione a Israele di parti della Cisgiordania occupata. "Vi informiamo che non ci sarà alcuna relazione con voi (israeliani, ndr.) e con gli Stati uniti, neanche in materia di sicuerezza", ha detto Abu Mazen, secondo l'agenzia di stampa Afp, dal Cairo.Il presidente dell'Anp ha detto di aver trasmesso questo messaggio al premier israeliano Benjamin Netanyahu e ha chiesto che lo Stato ebraico si "assuma le responsabilità, come potenza occupante" dei Territori palestinesi. Mentre i palestinesi "hanno il diritto di continuare la loro legittima lotta con mezzi pacifici per mettere fine ... ilfogliettone

fattoquotidiano : Abu Mazen annuncia rottura delle relazioni con Israele dopo piano di pace di Trump: “Non venderò Gerusalemme” - Agenzia_Italia : Abu Mazen ha annunciato la rottura delle relazioni con Usa e Israele - repubblica : Palestina, dopo il Piano di Trump, Abu Mazen annuncia: 'Fine relazioni con Israele' [aggiornamento delle 14:00] -