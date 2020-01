Villa Literno inondata da marche da bollo false, un arresto (Di venerdì 31 gennaio 2020) I carabinieri hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari un uomo di 46 anni di Volla (Napoli) a Villa Literno (Caserta): aveva le tasche piene di marche da bollo false, per un valore complessivo di 1.400 euro. Sono in corso indagini per ricostruire il traffico e capire dove siano state prodotte e identificare eventuali complici. fanpage

casertafocus : VILLA LITERNO – Bloccato con valori bollati falsi in via Santa Maria a Cubito - giannigosta : Villa Literno – Trovato in possesso di 1.400 euro di marche da bollo false, arrestato - TeleradioNews : Villa Literno – Trovato in possesso di 1.400 euro di marche da bollo false, arrestato -