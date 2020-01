Tragedia a Taio, Daniele Asson perde la vita | Gravissimo un 42enne (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tragedia a Taio, in provincia di Trento. Daniele Asson, giovane di trentacinque anni, è morto dopo uno schianto violentissimo tra due vetture. Gravissimo un 42 enne trasportato in condizioni disperate in ospedale. I vigili del fuoco sono stati costretti a districarsi tra le lamiere Un violentissimo frontale tra due vetture, avvenuto questa mattina, è la … L'articolo Tragedia a Taio, Daniele Asson perde la vita Gravissimo un 42enne proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Tragedia Taio Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Tragedia Taio