Traffico Roma del 31-01-2020 ore 13:30 (Di venerdì 31 gennaio 2020) BUONGIORNO DALLA REDAZIONE. PRUDENZA SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE, PER I RALLENTAMENTI CAUSATI DA UN INCIDENTE, TRA PONTINA E ARDEATINA. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 E SULL’INTERO TRATTO DELLA TANGENZIALE EST. A TORRE GAIA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA FRANCESCO MERLINI, ALTEZZA VIA SANTA MARIA DA CASCIA. CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU VIA CAMILLUCCIA, DA VIA TRIONFALE A VIA STRESA, IN DIREZIONE CASSIA. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA AURELIA, TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA DELLA STAZIONE AURELIA, VERSO IL CENTRO. ANCORA SU VIA AURELIA, ALLE 9:00 SONO INZIATE LE PROVE PER UN CONCORSO, PRESSO IL CENTRO CONGRESSUALE IN PROSSIMITÀ DI VIA NICOLA LOMBARDI. IL TERMINE DELL’ESAME È PREVISTO PER LE 18:00. NON SI ESCLUDE MAGGIOR Traffico PER LA PARTECIPAZIONE DEI CANDIDATI. SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, CHIUSO PER LAVORI NOTTURNI A ... romadailynews

repubblica : Coronavirus, primi due casi confermati in Italia: sono turisti cinesi a Roma. Chiuso il traffico aereo con la Cina - virginiaraggi : Il progetto #StradeNuove va avanti: oggi voglio parlarvi di viale Palmiro Togliatti, nel quadrante est di Roma. Si… - katsuyatakasu : Coronavirus, l'Italia chiude il traffico aereo: ma a Roma e Milano atterrati passeggeri dalla Cina -