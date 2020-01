SIlvia Toffanin lacrime in diretta: frecciatina a Pier Silvio Berlusconi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Fidanzati da una vita, genitori di due bellissimi bimbi (Lorenzo Mattia e Sofia Valentina), SIlvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi non sono sposati. Niente di grave, ovviamente, se non fosse che SIlvia al matrimonio sembra tenerci parecchio. Per questo il pubblico continua a farsi domande sul perché i due non siano ancora convolati a nozze. È Pier Silvio a non volere? Cosa stanno aspettando per diventare marito e moglie? I rumors sulla questione sono sempre all’ordine del giorno, soprattutto quando la conduttrice si commuove per il matrimonio di qualche suo ospite a Verissimo: «Dicono sempre che piango quando guardo i matrimoni ma non riesco a non piangere» ha confessato la Toffanin. Che nel suo salotto pomeridiano SIlvia si commuova spesso, è sotto gli occhi di tutti. Ed è proprio questa sua sensibilità a rendere le interviste di Verissimo così intime e a far sciogliere ... velvetgossip

trash_italiano : SILVIA TOFFANIN CHE PIAZZA DAVANTI ALLA DE LELLIS IL VIDEO IN CUI DAMANTE DICE 'NON PENSO TORNEREMO INSIEME... MA N… - Notiziedi_it : Verissimo di Silvia Toffanin, ecco tutti gli ospiti di sabato 1 febbraio 2020 - zazoomblog : Silvia Toffanin come non l’avete mai vista prima: esce di seno e mostra il lato B [FOTO] - #Silvia #Toffanin #l’av… -