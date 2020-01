Sanremo accessibile, per la prima volta sarà trasmesso anche in LIS (Di venerdì 31 gennaio 2020) La RAI abbatte finalmente le barriere con Sanremo accessibile, lodevole iniziativa che permetterà al pubblico non udente a casa di assistere al Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus. Il nuovo format sera visibile su Rai Play, che si conferma risorsa centrale della nuova tv pubblica. La trasmissione Sanremo accessibile sarà trasmessa in diretta dallo Studio 4 di via Teulada, dove in contemporanea saranno raccontate le serate con la lingua dei segni. Oltre agli interventi degli ospiti verranno anche interpretato in Lis tutti i brani dei big in gara e quelli che porteranno gli ospiti. Il team di Sanremo accessibile vedrà protagonisti tre ragazzi sordi, dodici udenti, una coreografa, la direttrice artistica Laura Santarelli e la capo accessibilità Rai Maria Chiara Andriello. Sanremo accessibile, una iniziativa che mette in stand by le polemiche Martina Rebecca Romano, ragazza sorda ... giornalettismo

