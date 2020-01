Propaganda live, diretta interrotta: il programma continua su Instagram (Di sabato 1 febbraio 2020) Propaganda live, diretta interrotta improvvisamente nel corso della consueta puntata del venerdì sera. Mentre era in onda un servizio di Zoro, lo schermo ha sfarfallato prima di andare a nero. Partito subito il cartello, sempre più inusuale, delle "trasmissioni riprenderanno il prima possibile", dopo meno di un minuto è entrato un rullo di pubblicità d'emergenza. Erano le 23.01. Nell'attesa di risolvere il problema tecnico, siamo in diretta su Instagram https://t.co/xroxOaGfyv#Propagandavirus #Propagandalive — Propaganda live (@welikeduel) January 31, 2020 Propaganda live, diretta interrotta: il programma continua su Instagram pubblicato su TVBlog.it 31 gennaio 2020 23:09. blogo

