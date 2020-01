Netflix, le uscite di febbraio 2020: Locke & Key, Narcos Messico 2, P.s. Ti Amo Ancora e molto altro (Di venerdì 31 gennaio 2020) Netflix: le uscite di febbraio 2020. Tra i film e serie tv in arrivo: Locke & Key, Narcos Messico 2, P.s. Ti Amo Ancora, Altered Carbon 2 e altro. Il mese di gennaio si è ormai concluso, è arrivato il momento di scoprire quali titoli troveremo su Netflix a partire da febbraio 2020, tra film, serie tv, documentari e show ce ne sarà per tutti i gusti. Vediamo quindi le uscite Netflix nel mese di febbraio 2020. Leggi qui cosa arriva su Infinity a febbraio 2020 Nel fronte dei film originali Netflix ha previsto il film P.S. Ti Amo Ancora che racconta della relazione tr Lara Jean e Peter diventa ufficiale quando il destinatario di una delle vecchie lettere d’amore della ragazza entra in scena, il film sarà disponibile dal 12 febbraio (qui il trailer). Il 7 arriva Horse Girl, un film drammatico che racconta di Sarah, interpretata da Alison Brie, una giovane introversa con una ... dituttounpop

Nerdmovieprod : Netflix: Tutte le uscite e le novità di Febbraio 2020 #febbraio #netflix - zooppaitalia : Netflix: le uscite di Febbraio 2020 sulla piattaforma - fanpage : #Netflix Qual è la vostra preferita? -