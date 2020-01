Milan, Saelemaekers: «Realizzo un sogno, darò il massimo» (Di sabato 1 febbraio 2020) Il nuovo acquisto del Milan Saelemaekers si è presentati ai tifosi rossoneri attraverso un lungo post su Instagram Alexis Saelemaekers si è presentato ai nuovi tifosi del Milan con un lungo post su Instagram: «È con grande emozione che scrivo queste parole. Questo giorno rimarrà per sempre nella mia memoria. Un sogno d’infanzia diventa realtà e mi unisco a uno dei club più leggendari del mondo». «Annuncio la mia firma col Milan. Ringrazio la dirigenza del club per la fiducia che hanno avuto in me. darò il massimo ogni giorno per onorare la storia di questo grande club. Inizia una nuova avventura. Forza Milan», ha concluso il neo acquisto rossonero. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

AntoVitiello : Fatta per #Saelemaekers al #Milan - AntoVitiello : ???? Sbarcato Alexis Saelemaekers (20). Il nuovo acquisto del #Milan atterrato ora a Linate si dirigerà alla clinica… - carlolaudisa : Intesa con #Anderlecht. Alexis #Saelemaekers al #Milan in prestito con obbligo di riscatto. Ora la firma del giocatore -