Migranti, 700 per cento di partenze in più dalla Libia a pochi giorni dal rinnovo del Memorandum (Di venerdì 31 gennaio 2020) Migranti, 700 per cento di partenze in più dalla Libia a pochi giorni dal rinnovo del Memorandum Le partenze dei Migranti dalla Libia e il rinnovo imminente del Memorandum sono stati al centro di un vertice che il premier Conte ha avuto a Palazzo Chigi con i ministri di Esteri, Interno, Difesa, Infrastrutture. A rivelarlo è Repubblica, che cita il dato che preoccupa il governo: un aumento del 700 per cento delle partenze rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. A gennaio 2019 infatti erano sbarcate in totale 202 persone giunte dalla Libia, mentre nell’ultimo mese, tra i 1275 già sbarcati e i 363 a bordo della nave Open Arms in attesa di un porto siamo a un totale di 1.638. La preoccupazione è che – com’è già accaduto – la Libia stia mettendo in atto una strategia per fare pressione sull’Italia a pochi giorni dal rinnovo del memorandum ... tpi

