Marj Dusay, l’attrice delle soap opera “Sentieri”, è morta a 83 anni (Di venerdì 31 gennaio 2020) E’ morta Marj Dusay, la Alexandra Spaulding di “Sentieri” aveva 83 anni, su Facebook l’annuncio dato dalla figlia E’ scomparsa a 83 anni la l’attrice Marj Dusay, nome celebre della soap opera “Sentieri”. A dare l’annuncio della sua morte, avvenuta a New York, è stata la figlia Elizabeth Perin con un post su Facebook. La notizia è stata confermata anche da TvLine. Nota al grande pubblico per aver rivestito il ruolo di Alexandra Spaulding in “Sentieri” dal 1993 al 2009, è stata anche interpretate di “Star Trek”. Nella serie è apparsa in un episodio cult del 1968 in “operazione cervello”, in cui interpretava Kara, l’aliena che ruba il cervello di Spock. Commoventi le parole della figlia Liz sul social, che la descrive come una donna splendida e meravigliosa, con una vita grandiosa e piena. Tutti la amavano molto e la figlia ha detto che mancherà ... kontrokultura

