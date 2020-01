L’elicottero con Bryant non poteva volare nella nebbia (Di venerdì 31 gennaio 2020) L'elicottero in cui hanno perso la vita Kobe Bryant, la figlia Gianna Maria e altre sette persone non poteva volare in condizioni di scarsa visibilità. La Island Express Helicopters, proprietaria del Sikorsky S-76B è certificata solo per operare secondo le regole del volo visivo, con almeno tre miglia di visibilità e un tetto di nuvole non inferiore ai 1.000 piedi dal suolo. La compagnia, invece, non aveva la certificazione per il volo strumentale. Secondo il New York Times, l'elicottero su cui si trovava Kobe Bryant aveva a bordo strumenti sofisticati che la Federal Aviation Administration aveva approvato per il volo strumentale e anche il pilota Ara Zobayan aveva l'abilitazione per questo tipo di volo.Tuttavia, a causa delle limitazioni imposte dalla Federal Aviation Administration per operare con il trasporto di passeggeri a noleggio, gli era richiesto di seguire le regole del volo ... ilfogliettone

fattoquotidiano : Kobe Bryant, il Nyt: “L’elicottero non aveva la certificazione per volare con la nebbia” - SkyTG24 : Kobe Bryant, l'elicottero non poteva volare con la nebbia - Agenzia_Ansa : Morta la leggenda del basket Kobe Bryant. Secondo il sito Tmz sarebbe stato vittima di un incidente con l'elicotter… -