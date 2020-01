Grande Fratello Vip 4, Stefania Orlando: "Licia Nunez ci provò con me..." (Di venerdì 31 gennaio 2020) La vita sentimentale di Licia Nunez, attrice e concorrente del Grande Fratello Vip 4, da quando è iniziato il reality show di Canale 5, non ha praticamente più segreti, dalla precedente storia con Imma Battaglia, attuale compagna di Eva Grimaldi, fino alla relazione con la fidanzata Barbara Eboli, con cui c'è stata una temporanea rottura risanata con un incontro chiarificatore avvenuto all'interno della Casa.La showgirl e conduttrice Stefania Orlando e il giornalista Alessio Poeta, ospiti a Casa Chi – #CitofonareSignorini, hanno raccontato un aneddoto riguardante Licia Nunez che, in breve, ci avrebbe provato con la Orlando durante il periodo in cui era fidanzata con Imma Battaglia. Grande Fratello Vip 2020, Licia Nunez alla fidanzata Barbara: 'Sei l'altra metà dell'amore' (Video) Grande Fratello Vip 4, Stefania ... blogo

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - davidemaggio : Clizia, giù la maschera! #GFVIP La Incorvaia mente spudoratamente su una cosa. Questa ?? - SashaVujacic : Mio grande fratello, Ti scrivo nella lingua che ci ha uniti in campo, la nostra lingua della pallacanestro. Quando… -