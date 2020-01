Getta un masso di 8 chili dal cavalcavia dell’autostrada Torino-Milano (Di venerdì 31 gennaio 2020) Getta un masso di 8 chili dal cavalcavia dell’autostrada Torino-Milano. Paura per le auto che viaggiavano in quel momento lungo l’autostrada. La procura di Novara sta svolgendo le indagini del caso. Getta un masso sull’autostrada Torino-Milano Nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio 2020, un uomo ha Gettato un masso e un cartello stradale dal cavalcavia dell’autostrada Torino-Milano. Per lui è scattato il fermo: la polizia stradale di Novara lo ha arrestato. Indagato anche un minorenne. Si indaga per verificare se l’accaduto ha collegamenti con fatti analoghi accaduti in provincia di Novara. Incidenti simili si sono verificati lungo la tangenziale cittadina e l’A4. I lanci hanno prodotto solo danni materiali a diversi mezzi in transito sull’A4. L’uomo ha lanciato il masso nei pressi dell’uscita di Vicolungo. La procura di ... notizie

