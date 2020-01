Dijks vs Inzaghi, secondo round: ora l’olandese del Bologna rischia (Di venerdì 31 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – L’eco delle dichiarazioni rilasciate da Mitchell Dijks, terzino sinistro del Bologna, è ancora ben udibile. L’olandese, intervenuto al canale YouTube dell’ex interista Andy Van Der Meyde, aveva sparato a zero contro Filippo Inzaghi, ex tecnico dei rossoblu e oggi alla guida del Benevento. “Pessimo, non sapeva fare nemmeno la formazione“, la sintesi di una dichiarazione forte che rischia adesso di avere conseguenze per lo stesso calciatore. Stando a quanto riportato da Il Resto del Carlino, infatti, la stessa società bolognese starebbe pensando di multare il giocatore, fermo ai box per infortunio da diverso tempo. Lo stesso quotidiano emiliano, inoltre, paventa l’ipotesi che Pippo Inzaghi possa adire alle vie legali dopo le dichiarazioni del ragazzo di Purmerend. Una vicenda, insomma, destinata probabilmente ... anteprima24

