Coronavirus, in Cina diventa virale un videogioco che simula un’epidemia (Di venerdì 31 gennaio 2020) In concomitanza con la diffusione del Coronavirus, il terribile virus che ha già contagiato milioni di persone, sul web cinese si diffonde anche il download di un videogioco in cui bisogna far propagare un virus letale nel mondo, battendo ogni record di scaricamento sul web. Il fatto è accaduto il 22 gennaio, proprio nei giorni in cui si apprendevano le prime notizie del contagio di un nuovo virus in Oriente. Gli abitanti della Cina hanno scaricato in massa Plague Inc., un playgame dove viene richiesto ai giocatori di sviluppare e diffondere un virus mortale a livello globale. La Bbc ha fornito i dati di vendita del videogioco, in cui viene riportato che, in occasione di nuove epidemie, si registra sempre un aumento delle vendite. Coronavirus: videogioco che simula un’epidemia In un comunicato, Ndemic Creations, la società responsabile di Plague Inc., dichiara: “Le persone cercano ... notizie

