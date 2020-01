Coronavirus: ecco la mappa virtuale interattiva aggiornata in tempo reale con i casi in tutto il mondo (Di venerdì 31 gennaio 2020) Coronavirus: la mappa interattiva in tempo reale con i casi in tutto il mondo L’università statunitense Johns Hopkins ha realizzato una mappa virtuale interattiva, aggiornata in tempo reale, con tutti i casi di contagio da Coronavirus registrati nel mondo. A questo link è possibile consultare la mappa. Il virus, originatosi in Cina, ha contagiato finora quasi 10mila persone e ne ha uccise più di 200 tra Asia, Europa, Medio Oriente, Nord America e Australia. In Italia il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che nella serata di giovedì 30 gennaio 2020 è stato accertato il contagio di due turisti cinesi. Cancellati anche tutti i voli tra Italia e Cina. “Siamo di fronte a una crisi globale, preoccupante, non sarà facile sconfiggere il virus, la strada è ancora lunga”, ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping. L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha ... tpi

