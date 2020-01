Coronavirus: aumenta il numero di persone guarite in Cina (Di venerdì 31 gennaio 2020) Stando ai dati che arrivano dalla Cina ci sono già diverse persone guarite dal Coronavirus e il trend è in aumento. Dopo un iniziale isolamento, costoro hanno potuto lasciare gli ospedali in cui si trovavano ricoverati. persone guarite dal Coronavirus Nella provincia orientale cinese dello Jiangxi sono in totale sette i pazienti guariti e dimessi: quattro negli ultimi giorni di gennaio 2020 e tre verificatisi in precedenza. Stando ad un esperto in materia, Zhang Wei, le guarigioni sono dovute alla rilevazione tempestiva dell’infezione e alla rapidità del trattamento con cui è stata curata. Anche nella provincia sudoccidentale cinese del Sichuan c’è stato un caso di paziente guarito dalla polmonite da nuovo Coronavirus. L’amministrazione per la mediCina tradizionale cinese di quest’area ne ha specificato i dettagli. Si tratta di Yang, un uomo di 34 anni che ... notizie

