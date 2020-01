Calendario Serie A calcio: programma e orari partite 1-2 febbraio, quali vedere in tv su Sky e DAZN (Di venerdì 31 gennaio 2020) Torna questo fine settimana la Serie A di calcio 2020, e lo fa con la sua giornata numero ventidue, la terza del girone di ritorno, che si aprirà sabato 1 febbraio, alle ore 15.00, con il confronto tra Bologna e Brescia, trasmesso da Sky Sport Serie A, così come Cagliari-Parma alle ore 18.00, mentre alle 20.45 sarà DAZN a mandare in onda il match tra Sassuolo e Roma. Con DAZN segui Sassuolo-Roma IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND: abbonati subito! La piattaforma online, avrà inoltre l’esclusiva anche per altri due incontri, ovvero il lunch match delle 12.30 di domenica tra Juventus e Fiorentina, ma anche Atalanta-Genoa alle 15.00, contemporaneamente a Lazio-SPAL e Milan-Verona, rispettivamente su Sky Sport 253 e Sky Sport Serie A. Alle 18.00 sarà la volta di Lecce-Torino, ancora sulla rete ammiraglia Sky Sport Serie A, che curerà il posticipo Udinese-Inter e il monday night tra ... oasport

