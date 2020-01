Biglietti in prevendita per i concerti di Piero Pelù dopo Pugili Fragili (Di venerdì 31 gennaio 2020) Sono annunciati i concerti di Piero Pelù per Pugili Fragili, nuovo album di inediti che lo riporterà sul palco dopo i live che ha tenuto in autunno in occasione del rilascio del singolo Picnic All'Inferno, nella quale è presente una campionatura della voce di Greta Thunberg. Svelata anche la tracklist, che contiene Gigante, il brano di Sanremo. I brani saranno 10 e ci sarà anche Cuore Matto, suonata come cover nel corso della serata dedicata ai 70 anni di Sanremo che si terrà il 6 febbraio. Le prime date annunciate per il tour partono dalla Piazza Castello di Marostica, assegnata alla serata del 10 luglio. I Biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati, con la consegna dei Biglietti garantita secondo le modalità abituali. Sarà quindi possibile ricevere il proprio tagliando d'ingresso attraverso la consegna con corriere espresso o con ritiro sul luogo ... optimaitalia

MarcoMoriniTW : Louis Tomlinson ritorna in Italia in estate con TRE nuove date ??#LTITalianSummerTour Info sui concerti, prezzi dei… - REYER1872 : ?? È attiva la prevendita per il derby di domenica 9 febbraio (18.00) al Taliercio ??! “Porta un amico” eccezionale p… - gabrielemarch10 : RT @teatebasket: ?? È attiva la prevendita dei biglietti per la gara ?? @BenedettoXIV Cento di ?? domenica 2 Febbraio al PalaTricalle! Scopri… -