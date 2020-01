Barbara Alberti insulta Wanda Nara al Grande Fratello Vip: “È un mostro” – VIDEO (Di venerdì 31 gennaio 2020) Barbara Alberti parla di Wanda Nara al Grande Fratello Vip, l’insulto della gieffina non passa inosservato Barbara Alberti al Grande Fratello Vip si è lasciata sfuggire alcune frasi su Wanda Nara che non sono passate affatto inosservate. La gieffina pensa che l’opinionista del reality sia sproporzionata, l’ha definita addirittura un mostro. Il motivo? Pensa che … L'articolo Barbara Alberti insulta Wanda Nara al Grande Fratello Vip: “È un mostro” – VIDEO NewNotizie.it. newnotizie

stanzaselvaggia : Ho scritto che dovremmo rapire Barbara Alberti e impedirle di buttarsi via così, al Grande fratello vip. - trash_italiano : Barbara Alberti venerdì: “no voglio uscire basta” *Barbara Aberti esce per un malore* Barbara Alberti oggi: “mi m… - GrandeFratello : Barbara Alberti, concorrente di Grande Fratello Vip 4, è stata accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico. #GFVIP -