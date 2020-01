Whirlpool, i lavoratori aggrediscono i sindacalisti con urla e spintoni dopo il tavolo al Mise: “Venduti, vergogna”. E la polizia interviene (Di giovedì 30 gennaio 2020) I lavoratori della Whirlpool di Napoli in presidio davanti al Ministero dello Sviluppo economico hanno contestato i rappresentanti sindacali al termine del tavolo sulla vertenza con spintoni e lanci d’acqua. I sindacalisti, infatti, tra cui Marco Bentivogli della Fim, dopo circa sei ore di confronto sono usciti dal Mise annunciando che l’incontro era andato male. Questo ha scatenato la rabbia dei manifestanti che hanno urlato: “Venduti! Avete dormito! Vergogna!”. I dipendenti dello stabilimento napoletano poi si sono scontrati anche con la polizia, costretta a intervenire per riportare l’ordine. A causa di un malore una persona è stata trasportata all’ospedale. dopo il deludente tavolo, Fiom, Fim e Uilm hanno dichiarato 16 ore di sciopero per tutto il Gruppo Whirlpool, le prime 8 ore con articolazione territoriale con presidi davanti agli stabilimenti, le ... ilfattoquotidiano

