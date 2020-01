Wanda Nara bollente su Instagram: il vestito trasparente fa impazzire tutti (Di giovedì 30 gennaio 2020) La seducente Wanda Nara ha deciso di postare su Instagram il vestito che sfoggerà durante la puntata del GF Vip di domani: le trasparenze fanno impazzire i fan Wanda Nara, Fonte: Pixabay (https://www.Instagram.com/Wanda icardi/?hl=it) Wanda Nara, seducente moglie dell’ex capitano dell’Inter Mauro Icardi, alla vigilia della nuova puntata del reality show Grande Fratello Vip ha deciso di lasciare i suoi milioni di follower a bocca aperta postando il vestito che indosserà domani. Lo scatto in questione mostra Wanda seduta su una comoda poltrona con indosso un vestito nero con una generosa scollatura e un tessuto trasparente che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Il post dell’opinionista del GF è stato pubblicato poco fa ma, come accade ogni volta che la moglie di Icardi pubblica un suo scatto su Instagram, immediatamente ha ... chenews

