Uomini e Donne: decisione shock di Giulio Raselli (Di giovedì 30 gennaio 2020) A Uomini e Donne l’ex tronista Giulio Raselli ha preso una decisione davvero improvvisa che stravolgerà la sua vita: il ragazzo per amore ha deciso di cambiare la sua città per stare accanto alla sua amata Giulio e Giulia si sono piaciuti sin dal primo sguardo. Quando lui era tronista di Uomini e Donne e lei la sua corteggiatrice. Ma hanno dovuto fare tutto il percorso all’interno delArticolo completo: Uomini e Donne: decisione shock di Giulio Raselli dal blog SoloDonna solodonna

nzingaretti : Vogliamo un @pdnetwork aperto a donne, uomini, giovani, precari, disoccupati, in cui tutti possono dire come la pen… - AndreaOrlandosp : Un’altra buona notizia dall’Emilia,per la prima volta nella storia in un grande gruppo consiliare regionale le donn… - Mov5Stelle : Sono già andate esaurite TUTTE le copie dell’edizione 2020 del Calendario santi laici. Un grande successo per il c… -