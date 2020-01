Spazio, da Rosetta a Exomars: primato italiano con le trivelle di Leonardo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Oggi si guarda alla missione Luna-27 con Prospect, ma le trivelle di Leonardo sono un primato italiano in orbita già con la missione Rosetta e per lo studio delle comete e con Exomars 2020 per svelare i misteri di Marte. La tecnologia di trivellazione del colosso aerospaziale italiano contribuisce infatti a diverse e strategiche missioni spaziali internazionali. La missione dell’Esa Rosetta -che dal 2004 al 2016 ha studiato per la prima volta la cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko- era equipaggiata con la sofisticata trivella di Leonardo con l’obiettivo di perforare la superficie della cometa fino a 30 centimetri ed estrarre campioni. La missione Rosetta è partita per studiare l’origine delle comete e per comprendere l’origine del sistema solare. Ma non solo. La stessa trivella made in Italy è stata sviluppata per la missione spaziale Exomars2020 e, per la ... meteoweb.eu

