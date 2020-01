Sanremo 2020: Matteo Salvini polemico sui compensi (Di venerdì 31 gennaio 2020) Prevedibile come un rutto dopo aver bevuto un bicchiere di Coca-Cola, Matteo Salvini su Twitter – archiviate le elezioni regionali su Calabria ed Emilia Romagna (dove ne è uscito con le ossa rotte) – ha polemizzato sui compensi dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo. Per farlo ha preso ad esempio l’articolo del Corriere della Sera (e quindi non una fonte ufficiale Rai) che ha previsto 300 mila euro a Roberto Benigni, 140 mila euro a Georgina Rodriguez e mezzo milione di euro al padrone di casa Amadeus. Queste secondo il leader della Lega sarebbero “cifre pazzesche”: “Senza voler criticare a tutti i costi, mi sembrano cifre pazzesche”. Senza voler criticare a tutti i costi, mi sembrano cifre pazzesche… pic.twitter.com/forxKQwoVN — Matteo Salvini (@MatteoSalvinimi) January 30, 2020 Le cifre, seppur “pazzesche”, sono ... bitchyf

