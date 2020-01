Project xCloud: Frostpunk e Totally Accurate Battle Simulator aggiunti al servizio streaming di Microsoft (Di giovedì 30 gennaio 2020) Project xCloud è il servizio di streaming di giochi di Microsoft in concorrenza con Google Stadia. Mentre Stadia ha solo una manciata di giochi disponibili, Microsoft sta rapidamente espandendo la sua libreria includendo molte esperienze acclamate dalla critica. Oltre a Destiny 2 e Halo: The Master Chief Collection, Project xCloud ha appena aggiunto Frostpunk, Totally Accurate Battle Simulator e Descenders.La notizia è stata condivisa su Reddit:Leggi altro... eurogamer

Eurogamer_it : #Frostpunk e #TABS aggiunti a #ProjectxCloud. - ItNagame : [Discussione] Siete giocatori mobile? Personalmente non ho mai apprezzato il gioco mobile, ma ciò non vuol dire che… - XRays_Insider : RT @ProjectXboxIT: Project xCloud riceve 15 nuovi giochi tra cui Destiny 2 e Halo: The Master Chief Collection -