Programmi TV di stasera, giovedì 30 gennaio 2020. Su Rai2 in 1^Tv «L’uomo sul treno» (Di giovedì 30 gennaio 2020) L'uomo sul treno Rai1, ore 21.40: Don Matteo 12 - 1^Tv Fiction di Raffaele Androsiglio del 2020, con Terence Hill, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta. Prodotta in Italia. Onora il padre e la madre: Un uomo misterioso si presenta in canonica: è Manlio, il padre che Natalina non ha mai conosciuto. Dopo le prime diffidenze, i due cominciano a legare sempre di più, anche se Don Matteo crede che L’uomo nasconda qualcosa. Ines si affeziona sempre più al PM, che è diventato il suo tutore legale, mentre Anna, che fatica a trovare un equilibrio con Marco, offre a Sergio una seconda possibilità: riparare il suo amato Maggiolino. Rai2, ore 21.20: L’uomo sul treno – 1^Tv Film di Jaume Collet-Serra del 2018, con Liam Neeson, Vera Farmiga, Sam Neill, Elizabeth McGovern. Prodotto in Usa. Durata: 105 minuti. Trama: Michael MacCauley è un pendolare che da circa vent’anni, tutti ... davidemaggio

pompeii_sites : Stasera a @radio3suite (22.30 circa) intervista al direttore generale @MassimoOsanna. - tvblogit : Stasera in TV: programmi, film, canali, cosa vedere oggi 30 gennaio 2020 - zazoomblog : Programmi tv Giovedì 30 gennaio 2020 Stasera in tv - #Programmi #Giovedì #gennaio #Stasera -