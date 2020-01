Piazza Risorgimento e terminal bus, Mastella: “In atto campagna di disinformazione” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Tempo di lettura: 6 minutiBenevento – Il sindaco Clemente Mastella ha rilasciato questa mattina la seguente dichiarazione in merito al Programma Periferie: “In questi ultimi giorni si registra una vera e propria campagna di disinformazione in merito al Programma Periferie, e in particolare sulla proposta progettuale di quest’Amministrazione riguardante l’area di Piazza Risorgimento e dell’attuale terminal bus extraurbani. Nel leggere alcune prese di posizione si desume che: 1) Piazza Risorgimento è meglio che resti un parcheggio tal quale e non la Piazza come disegnata e proposta dall’arch. Piccinato negli anni ‘30; 2) che il terminal bus extraurbani resti dov’è, ovvero con autobus fortemente inquinanti che vanno e vengono dai paesi del circondario e dagli altri capoluoghi di provincia, senza alcun collegamento con la stazione ferroviaria Centrale. Ne prendo atto, rispetto ... anteprima24

