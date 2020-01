Palermo: sequestrata discarica abusiva in viale Michelangelo (Di giovedì 30 gennaio 2020) Palermo, 30 gen. (Adnkronos) – Una discarica abusiva di circa quattromila metri quadrati è stata sequestrata dal Nopa della polizia municipale in viale Michelangelo, a Palermo. Gli agenti, dopo diversi sopralluoghi, sono riusciti ad accedere all’area solo dopo esser risaliti, tramite ricerche catastali, all’identità del proprietario del terreno. Nella discarica erano ammassati 91 veicoli, due semirimorchi, due autocarri, diversi cassoni contenenti rifiuti speciali come pneumatici usati e resti di parti meccaniche e carrozzerie. L’area, sottoposta a sequestro preventivo, era gestita da un uomo di 26 anni, segnalato all’autorità giudiziaria.L'articolo Palermo: sequestrata discarica abusiva in viale Michelangelo CalcioWeb. calcioweb.eu

