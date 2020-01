Nioh 2, The Last of Us Part II e Dreams tra i giochi PlayStation più attesi di inizio 2020 (Di giovedì 30 gennaio 2020) I primi mesi del 2020 saranno segnati da una serie di uscite molto importanti. Alcuni di questi giochi tanto attesi, come ad esempio Cyberpunk 2077, sono stati recentemente rinviati, ma il Blog di PlayStation ha pubblicato una lista di titoli che arriveranno in questi mesi di inizio 2020.Dreams è il titolo di Media Molecule che uscirà il 14 febbraio. Il nuovo titolo permette ai giocatori di creare giochi ed esperienze grandi o piccole, di qualsiasi genere. Volete creare uno sparatutto che ha per protagonista un elefante che spara noccioline, oppure un gioco di ruolo dal punto di vista di un aspirapolvere senziente? Dreams vi fa fare tutto questo.Mega Man Zero/ZX Legacy Collection arriverà il 25 febbraio. La serie portatile a scorrimento laterale di Capcom arriva per la prima volta su PS4 con un pacchetto che include sei giochi adrenalinici. Mega Man Zero dall'1 al 4 permette ai ... eurogamer

Eurogamer_it : #TheLastofUsPart2 e #Dreams tra i titoli PlayStation più attesi di inizio 2020. - GameUniverseIT : Tra i titoli menzionati oltre a Cyberpunk 2077, Nioh 2, Marvel’s Avengers, The Last Of US Part 2 e Resident Evil Re… - GameUniverse_1 : Come forse saprete, la prossima settimana si terrà il Taipei Game Show, un evento in cui ... #Cyberpunk2077… -