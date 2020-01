Microsoft Flight Simulator: nuovi video mostrano lo stupendo comparto tecnico (Di giovedì 30 gennaio 2020) Qualche ora fa i ragazzi di team Asobo hanno pubblicato alcuni nuovi trailer dedicati all'attesissimo Microsoft Flight Simulator, nuovo capitolo della storica saga di Simulatori di volo.I video in questioni ci consente di dare uno sguardo allo stupendo comparto grafico che il gioco vanta (o meglio vanterà quando sarà disponibile su PC ed Xbox One nel 2020). Il tutto è possibile grazie all'utilizzo di alcune tecnologie di ultima generazione, come fotogrammetria, aggiornamento di dati satellitari ed ovviamente l'intero ecosistema cloud di Microsoft Azure.Come se non bastasse, i giocatori potranno realizzare il proprio aereo personale e personalizzarlo in ogni dettaglio, sia per quanto riguarda gli interni che per quanto riguarda la caratteristiche tecniche, in modo da avere il velivolo ideale.Leggi altro... eurogamer

