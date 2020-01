Kobe Bryant, la moglie Vanessa rompe il silenzio: “Sono completamente devastata, mi è impossibile immaginare la vita senza lui e Gigi” (Di giovedì 30 gennaio 2020) A quattro giorni dal terribile incidente in cui hanno perso la vita Kobe Bryant e la figlia Gianna, la moglie Vanessa ha rotto il silenzio con un post su Instagram a cui ha affidato tutto il suo dolore. “Io e le mie figlie vogliamo ringraziare le milioni di persone che ci hanno dimostrato il loro supporto e il loro amore in questo orribile momento. Grazie per le vostre preghiere, ne avevamo proprio bisogno“, ha scritto la moglie del campione dell’Nba pubblicando una foto di tutta la famiglia. “Siamo completamente devastati dall’improvvisa perdita del mio adorato marito, Kobe, lo splendido padre di quattro figli; e della mia bellissima e dolce Gianna, una figlia meravigliosa, intelligente e adorabile, oltre che una splendida sorella per Natalia, Blanka e Capri – ha proseguito Vanessa -. Siamo devastati anche per le famiglie che domenica hanno perso i loro ... ilfattoquotidiano

acmilan : In accordo con la @SerieA, stasera indosseremo il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, scomparso in un tragi… - Quirinale : #Mattarella: il mondo dello sport,ogni continente,è rattristato dalla morte di Kobe #Bryant.Tristezza che ha il fon… - AntoVitiello : Il tributo del Milan a Kobe Bryant #milantorino #kobebryant -