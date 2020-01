Incidente sull’A16 a Monteforte Irpino: scontro tra due auto (Di giovedì 30 gennaio 2020) Paura sull’A16 Napoli-Bari, dove nella serata di mercoledì 29 gennaio 2020 si è verificato un Incidente all’altezza di Monteforte Irpino (in provincia di Avellino). Il sinistro ha coinvolto due auto e causato un bilancio di due feriti non gravi. Incidente sull’A16 a Monteforte Irpino L’episodio ha avuto luogo all’altezza del chilometro 34.100 in direzione del capoluogo pugliese. Per cause ancora in via di ricostruzione due auto si sono scontrate: una di esse è rimasta distrutta nella parte anteriore mentre l’altra, schiantatasi contro il muro, in quella posteriore e sulla fiancata sinistra. Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno medicato i due conducenti, due uomini di cui non sono ancora note le generalità. Li hanno poi traportati nell’ospedale più vicino per i controlli e gli accertamenti del caso. Nonostante il ... notizie

