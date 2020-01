Guardian, “non accettiamo più pubblicità dalle compagnie petrolifere. La sfida al riscaldamento globale è più importante” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Una decisione inedita per un grande giornale e che entra in vigore da subito: il Guardian, quotidiano britannico progressista, ha deciso che non accetterà più la pubblicità dalle compagnie petrolifere e del gas. “Servirà a contrastare gli sforzi fatti per decenni da molti attori in questo settore per impedire ai governi di tutto il mondo di intraprendere azioni significative sul clima”, precisano in una nota il direttore generale Anna Bateson, e il suo revenue manager Hamisch Nicklin, ripetendo più volte che la risposta al riscaldamento globale rappresenta “la sfida più importante dei nostri tempi”. Una scelta che trova la totale approvazione della giovane attivista svedese Greta Thunberg che sulla sua pagina Twitter ha augurato “un buon inizio, chi andrà oltre?”. “The Guardian will no longer accept advertising from oil and gas companies, becoming ... ilfattoquotidiano

